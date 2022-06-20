عشائر كردية: من تعاون باغتيال قادة النصر لا يمثلنا ونعلن البراءة منهم

اعلنت شخصيات عشائرية كردية في محافظة ديالى، الاثنين، البراءة من اي شخص تورط في جريمة اغتيال قادة النصر.

وقال الشيخ احمد حمه زهير احد وجهاء العشائر في حديث،ان” تصريحات بومبيو عن تورط اشخاص كرد في تقديم معلومات لاستهداف قادة النصر في مطار بغداد الدولي نعتبرها مضللة من قبل ومحاولة لخلط الاوراق ولكن اذا صحت فانهم لايمثلون سوى انفسهم ونعلن البراءة منهم”.

واضاف زهير،ان” الكرد يدينون بالكثير الى القادة الشهداء بسبب مواقفهم في مواجهة داعش الارهابي مؤكدا بان اكثر من 100 الف كردي في ديالى كانوا على مقربة من مجازر التنظيم لولا الحشد الشعبي والقوات الامنية”.

اما سعيد كاكئي وهو شخصية عشائرية فقد اشار الى ان” من تورط باستهداف القادة الشهداء يمثل نفسه فقط ولايمثل اي قومية او طائفة عراقية سواء الكرد او غيرهم”.

وأضاف كاكائي ،ان “من يتورط بقتل عراقي هو مجرم فما بالك باستهداف قادة النصر مؤكدا بان يؤمن بان تصريحات بومبيو جاءت لخلق فتنة”.

واثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بشأن اغتيال قادة النصر (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني) جدلا سياسيا وامنيا بشأن الدور المريب للسفارة الأميركية الذي يتجاوز حدود التمثيل الدبلوماسي.انتهى/ 25 ف

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