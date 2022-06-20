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عودة العواصف الترابية الأربعاء

توقعت هيئة الانواء الجوية عودة العواصف الترابية يوم الأربعاء المقبل في عدد من مناطق البلاد. وذكر بيان للهيئة تلقته (المدى)، أن “الطقس سكون يوم الاربعاء صحواً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية”.

وأضاف البيان، أن “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات بعموم البلاد”. وأشار، إلى أن “طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً بعد الظهر”.

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