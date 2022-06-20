فيلم سيدة الجنة في بريطانيا: دور سينما توقف العرض بعد احتجاجات

المحتجون وصفوا الفيلم بأنه “مزيف للتاريخ ومسيء لشخصيات إسلامية موقرة”

ألغت شركة سيني ورلد عرض فيلم عن ابنة النبي محمد، في بريطانيا، بعد احتجاجات على عرضه في بعض قاعات السينما.

وقالت الشركة إنها اتخذت القرار من أجل سلامة “العاملين والزبائن”.

ووقع أكثر من 120 ألف شخص عريضة يدعون فيها إلى سحب فيلم “سيدة الجنة” من قاعات السينما في بريطانيا.

ووصف مجلس مساجد بولتون الفيلم بأنه “مسيء للدين، وطائفي”.

ولكن عضوة مجلس اللوردات، البارونة، كلير فوكس، قالت إن القرار “كارثي بالنسبة للفن، وخطير بالنسبة لحرية التعبير”. أما وزير الصحة، ساجد جاويد، فقال إنه “قلق من ثقافة الإلغاء” في بريطانيا

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