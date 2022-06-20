مقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين بتفجير استهدف حافلة في سوريا

أفادت الوكالة السورية للأنباء ‘سانا’، اليوم الاثنين، بمقتل 11 عسكريا ومدنيين اثنين، وإصابة آخرين، جراء تفجير ‘إرهابي’ استهدف حافلة في ريف الرقة فيسوريا.

ونقلت الوكالةعن مصدر عسكري: إن بولمان مدني تعرض صباح اليوم، لهجوم إرهابي على طريق الرقة – حمصفي منطقة الجيرة، ما أدى إلى مقتل أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين، وجرح 3 عسكريين آخرين.

وكانت ‘سانا’قد أشارت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون باعتداء ‘إرهابي’استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة .

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