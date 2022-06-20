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هيئة الحج العراقية تعلن وصول أكثر من 10 آلاف حاج إلى الديار المقدسة

إرسال القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين الى الديار المقدسة في 26 يوليو 2020Image preview

وصل منهم 1079 الى مكة المكرمة
بعثة الحج تعلن وصول  10201 حاجا الى الديار المقدسة
اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن وصول اولى قوافل الحجاج الى  مكة المكرمة.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، ان “1079 حاجا وصلوا الى مكة المكرمة بعد ان اكملوا زيارة الرسول   (ص) في المدينة المنورة وادوا عمرة التمتع اولى مناسك الحج”.
وكشفت ان” عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة بلغ 10201 حاجا، منهم 6990 وصلوا عن طريق النقل الجوي و 3211 حاجا تم تفويجهم برا”.
واشارت الهيئة ان “تفويج الحجاج عبر المطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي تسير بانسيابية عالية دون حدوث معوقات”.
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