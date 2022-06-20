Posted on by

وزير الداخلية يناقش جدول ترقية الضباط في جدول تموز المقبل

الداخلية تناقش ترقية الضباط في جدول تموز المقبلوزير الداخلية يؤكد على عدم غبن المستحقين من ترقية الضباط في جدول تموز

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، على عدم غبن المستحقين من ترقية الضباط في جدول تموز المقبل.

المختصر المفيد..

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الإثنين ، اجتماعاً لمناقشة جدول ترقية الضباط المشمولين في جدول تموز المقبل ، بحضور قادة الوزارة وعدد من الضباط المعنيين.

واكد الغانمي، بحسب البيان الوزاري،  انه “يتابع الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة في موضوع الترقية”، مشدداً على “منح الضباط المشمولين استحقاقهم خاصة ممن مضى عليه جداول عدة، ووضع الضباط الجرحى الأبطال في هذا الجدول”.

واكد، على “عدم الغبن والمجاملة في موضوع الترقية، ومتابعة العمل بشكل مستمر لإنجاز هذا الملف المهم”.

كما استمع الغانمي، الى عدد من المدخلات من قبل القادة والضباط الحاضرين في هذا الاجتماع للخروج بتوصيات تضع الضباط المستحقين في مكانهم الصحيح وفق السياقات القانونية.

289512225 571847794535194 3283811525397043614 n289266813 571847797868527 4211568607214376126 n

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close