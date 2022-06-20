وصول أولى طلائع الحجاج العراقين إلى المدينة المنورة

وسط استقبال رسمي رفيع المستوى

وصول اولى قوافل الحج البرية الى ارض المدينة المنورة

وصلت ظهر، اليوم الأحد، اولى قوافل الحجاج البرية الى المدينة المنورة بسلامة وامان.

وقالت الهيئة في بيان ان ” القوافل البرية بدأت بالوصول الى ارض المدينة المنورة، والتفويج مستمر على مدار اليوم وفق الجداول والتوقيتات التي وضعتها الهيئة.

ووفرت الهيئة للحجاج أفضل الفنادق في المدينة المنورة التي تقع في المنطقة المركزية القريبة جدا من المسجد النبوي المبارك.

وبلغ عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة 9319 حاجا، منهم 5456 جوا عن طريق المطارات العراقية الخمسة و 3863 برا عبر منفذ عرعر الحدودي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط