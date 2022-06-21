أول صورة للمطرب محمد الحلو بعد تركيب 6 دعامات بالقدمين

زار الفنان طارق فؤاد صديقه المطرب محمد الحلو ، بعد خضوعه لعملية جراحية ووضع 6 دعامات على قدميه ، ونشر طارق فؤاد صورة معه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

طارق فؤاد على الفيس بوك

وعلق الفنان طارق فؤاد بالصورة “منذ ساعة أخي الحبيب والمغني محمد الحلو البالغ من العمر عشر سنوات والمغني الحبيب المايسترو عماد عاشور الحمد لله على سلامتك محمد”.

وقال الناقد الموسيقي أمجد مصطفى على حسابه بموقع فيسبوك: “الحمد لله الفنان الكبير محمد الحلو غادر غرفة العمليات على الفور … بعد أن خضع لعملية جراحية لفتح شرايين القدم وقام الطبيب بتركيب 6 دعامات للقدم. . نسأل الله أن يبرأ شفتيه. “إنه يعمل بشكل جيد وسيعود إلى جمهوره في أقرب وقت ممكن“.

وكان حمادة الحلو نجل الفنان الكبير محمد الحلو ، قد قال لـ “اليوم السابع” من قبل ، إن والده يعاني من جلطات دموية في ساقه أدت إلى انسداد 80٪ من شرايين الساق ، مؤكدًا أن هذا هو الحال. ، وفقًا لـ The Doctors قرر أنه بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة حيث حث معجبيه على الصلاة من أجل والده لتجاوز أزمته الصحية.

وكتب حمادة الحلو في منشور على فيسبوك: “أبي وأخي وصديقي وكل الأشياء الحلوة في حياتي الفنان الرائع محمد الحلو بحاجة إلى دعاء كل معجبيه لتجاوز الأزمة الصحية الشديدة. يمر حيث قرر الأطباء أنه بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامة بسبب انسداد في قلبه. شرايين الساقين تزيد عن 80٪ ، يداوي الرب ، شفاء لا يترك أي مرض “.

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