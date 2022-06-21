Posted on by

الجعفري: الغرب مستعد لتسليح “النازيين الجدد” من أجل إيذاء روسيا ولا استبعد إرسال مقاتلي “داعش” إلى أوكرانيا

 اتهم نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، الغرب بأنه لا يتردد في تسليح النازيين الجدد في أوكرانيا، الذين يرفعون نفس الرايات التي حملتها ألمانيا النازية والتي دمرت كل أوروبا.

وقال الجعفري في حديثه لوكالة “نوفوستي”: “لقد مرت 75 سنة على الانتصار على النازية. بعد سنوات عديدة ظهر هناك من أعلن استعداده لدعم النازيين الجدد في أوكرانيا الذين يرفعون نفس اللافتات التي كانت تعتبر شبح أوروبا. لكنهم تلقوا دعم هذه الدول ودعم الاستخبارات فقط لأنهم ضد روسيا. الغرب لن يتردد في تسليح الشيطان لمواجهة روسيا إذا كان ذلك في مصلحته”.

وأضاف الدبلوماسي السوري ان دعم النازيين في أوكرانيا يتم في أيامنا هذه بغض النظر من أن الغرب كان يحارب إلى جانب روسيا هذا التهديد المشترك منذ عقود. ودقق: ” لكن إذا كانوا حلفاء حقيقيين في تلك الحرب، فلن يدعموا النازيين الجدد اليوم”.

وتابع: “لذلك، لا ينبغي أن يتفاجأ أحد ونحن لا نستبعد إرسال مقاتلي داعش إلى أوكرانيا غدا”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close