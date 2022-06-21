الشمري ينفي أي انشقاقات في الإطار او مناقشته الترشيح لرئاسة الوزراء

وقال الشمري في تغريدة بتويتر :”وجهتنا هو ثبات الموقف بعدم المشاركة في الحكومة القادمة وسياسة الحياد الايجابي ونتمنى التوفيق للمتصدين”.
وأضاف “الإطار التنسيقي هو الكيان المعبر عن استحقاقات المكون الأكبر ومصالح العراق وشعبه”.
وتابع الشمري “لم يناقش الإطار أي ترشيح لمنصب رئيس الوزراء حتى اللحظة وكل مايشاع هو تسريبات غير صحيحة”.
كما نفى “وجود أي انشقاقات او تصدعات داخل جسد الإطار كما يحاول ان يروج البعض”.
وبين، ان “قوى الاطار مدركة لتحديات المرحلة القادمة وهي عازمة على التفاهم المنتج مع كل المكونات السياسية الوطنية لانتاج معادلة سياسية وحكومة وطنية منسجمة وفق برنامج عملي قابل للتطبيق يتلمس فيه الناس التغيير المنشود”.