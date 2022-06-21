داعش يشنّ هجمات ضيقة ويركّز على المناطق المتاخمة للحدود السورية

ترجمة: حامد احمد

أفاد تقرير صحفي أن تنظيم داعش الإرهابي ورغم تلقيه ضربات موجعة من سلاح الجو العراقي، لكنه ما زال ينفذ عمليات ضيقة على مقربة من الحدود مع سوريا، وتحدث عن تعاون كبير بين القوات العراقية والسكان في تقديم المعلومات عن تواجد التنظيم. وذكر تقرير لموقعي (المونيتر وذي ناشنال)، ترجمته (المدى)، أن “الذكرى السنوية الخامسة تقترب لاسترجاع القوات العراقية مدينة الموصل وتحريرها من سيطرة تنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف التقرير، أن “عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد استمرت خلال الأسابيع الأخيرة بقتل اهداف مهمة من قياديي داعش”.

وأشار، إلى أن “أغلب هذه العمليات تدور في المناطق الشمالية من البلاد حيث المناطق الوعرة النائية التي تحوي كهوفا ومخابئ ينشط فيها مسلحو التنظيم في الصحراء الغربية للعراق الممتدة الى الحدود السورية التي تم استهدافها أيضاً”.

وبين التقرير، أن “جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن، بتاريخ 15 حزيران الحالي، عن قتله لثلاثة عناصر من مسلحي داعش في كركوك خلال عملية بدأت في فجر ذلك اليوم”.

ونوه، إلى أن “جهاز مكافحة الإرهاب كان قد أعلن قبل أسبوع من ذلك عن تنفيذ عملية إنزال جوي في عمق صحراء الرطبة غربي محافظة الانبار اسفرت عن قتل قيادي لتنظيم داعش هناك كان يشغل منصب الإداري العام للتنظيم في الانبار”. ويواصل التقرير، ان “الجهاز أعلن ايضاً في 15 حزيران عن شنه لغارة على مخبأ في منطقة جبال مخمور شمال غرب كركوك”، لافتاً إلى “العثور على متفجرات وقنابل يدوية ونواظير ليلية ومعدات بصرية حرارية”.

وشدد، على أن “منطقة جبال مخمور، جنوب شرق الموصل بمحافظة نينوى تعتبر ضمن المناطق المتنازع عليها”.

وأفاد التقرير، بأن “هذه المناطق الوعرة النائية التي دائماً ما تخلو من التواجد الأمني وضعف التنسيق من القوات المختلفة المتواجدة في محيطها كانت منذ فترة طويلة تعتبر مضافات لخلايا تنظيم داعش تنشط فيها العمليات الإرهابية والاجرامية لمسلحي التنظيم”.

ونقل، عن “بيان صادر عن خلية الاعلام الأمني في 16 حزيران بأن الضربات الجوية نفذتها طائرات القوة الجوية وطيران الجيش في 14 حزيران واستهدفت وكرا لداعش في منطقة وادي الثرثار في الجزء الغربي من محافظة صلاح الدين”. وأضاف التقرير، أن “هذه الضربات أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من قياديي داعش وانه بعد إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) على هؤلاء تم التأكد من هوية أربعة افراد منهم”.

وشدد، على أن “أحد القتلى هو والي دجلة والآخر والي صلاح الدين والثالث المسؤول المالي للتنظيم الإرهابي والرابع يدعى جواد القيسي، وأن خلية الإعلام الأمني اشارت إلى أن العمل مستمر لمعرفة هويات البقية من قتلى هذه العملية”. وبين التقرير، أن “تنفيذ العملية جاء بعد تلقي القوة الجوية وطيران الجيش معلومات من وحدة الرصد في خلية الاستهداف التابعة الى قيادة العمليات المشتركة التي تفيد بمعلومات عن تواجد ثمانية قادة إرهابيين في وكر داخل وادي الثرثار غربي محافظة صلاح الدين”. ويجد، أن “هذا يدل على أهمية جمع المعلومات الاستخبارية والجهد الاستخباري بالاعتماد على السكان المحليين الموثوقين وما لديهم من معلومات امنية”.

واكد التقرير، أن “التحالف الدولي بينما أنهى مهامه القتالية ضد داعش العام الماضي، ما يزال هناك مستشارون متواجدين في العراق ومستمرين بمشاركة الأجهزة الأمنية المحلية ما يجمعوه من معلومات امنية واستخبارية عن تنظيم داعش”. وتابع، أن “وكالة الاستخبارات أعلنت في بيان لها صدر الاحد بتاريخ 19 حزيران عن مقتل ما يسمى بوالي الانبار لتنظيم داعش الإرهابي بعملية امنية في صحراء الانبار غربي العراق مع ثلاثة من مرافقيه”.

ويسترسل التقرير، أن “العملية حصلت بعد نصب كمين للقيادي في داعش الملقب بكنية، أبو منصور، وثلاثة من مرافقيه، ورصدهم بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجهت ضربات دقيقة اسفرت عن مقتلهم”. ونوه، إلى أن “ما يسمى بوالي الانبار كان مسؤولاً عن استهداف المدنيين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة”.

وأكد التقرير، أن “والي الانبار شغل عدة مناصب وتنقل بين العراق وسوريا، وكان مسؤولاً عن عمليات قتل وخطف طالت مدنيين وعسكريين بمناطق مختلفة من محافظة الانبار، ويعد من اهم المطلوبين للقوات الأمنية في المحافظة”.

وأوضح، أن “خلايا نائمة لداعش ما تزال تشن عمليات إرهابية ضيقة النطاق بين الحين والآخر خصوصا في المناطق الصحراوية والجبلية الممتدة شمالي وغربي العراق والى المقربة من الحدود السورية”.

وأفاد التقرير، بأن “تلك الهجمات تأتي رغم اعلان العراق النصر على التنظيم في أواخر عام 2017 بعد ثلاث سنوات من معارك متواصلة معه”. ونبه، إلى أن “التنظيم كثف هجماته على القوات الأمنية والمدنيين في مناطق شمالي وغربي البلاد عبر استغلاله للعواصف الترابية التي اجتاحت العراق خلال الأشهر الأخيرة”.

واستطرد التقرير، أن “داعش تبنى الشهر الماضي، وأعلن عن مسؤوليته بتنفيذ هجومين على مزارعين في مناطق نائية شمالي وشرقي العراق قتل فيها 12 شخصا مع جرح عدة اشخاص آخرين”. ومضى التقرير، إلى أن “القوات الأمنية العراقية تستمر بشن عمليات عسكرية وضربات جوية تكاد تكون يومية في جهود ملاحقة ما تبقى من عناصر وخلايا للتنظيم تتخذ من المناطق النائية والكهوف ملاذا لها”.

عن: المونيتر وموقع ذي ناشنال الاخباري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط