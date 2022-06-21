“قطع شمالي” يؤثر على خدمة الانترنت في العراق

أعلنت شركة ايرثلنك لخدمات الانترنيت في العراق، اليوم الاثنين، عن حصول قطع في المنفذ الشمالي المجهز لسعات الانترنيت، مما أدى لضعف في خدمة الانترنت المقدمة لزبائن جميع الشركات في العراق.

وفي رسالة وجهت من الشركة لمزودي خدمة الانترنت اكدت الشركة ان “كوادرها تعمل حالياً على تعويض النقص الحاصل في السعات من خلال الاستعانة بالمصادر البديلة، لضمان عدم انقطاع خدمة الانترنيت في بشكل تام، وهو ما يميز خدمة ايرثلنك عن بقية المجهزين”.

وتابعت الشركة في رسالتها، أن “إصلاح العطل سيستمر لعدة ساعات قادمة حتى تعود الخدمة بشكل تدريجي لطبيعتها، مقدمة اعتذارها على تردي الخدمة في الوقت الحالي لجميع زبائنها”.

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