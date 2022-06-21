وفاء عامر خلال صورة لها من مسلسل جزيرة غمام

وأكدت الفنانة وفاء عامر ، عبر حسابها على موقع إنستجرام ، أنها لم تدل قط بأي تصريحات تهاجم المحجبة أو تخاطب فرضية الحجاب من عدمه ، وقالت الفنانة وفاء عامر خلال الفيديو الذي نشرته مؤخرًا مع متابعيها: “مساء الخير كل المعجبين والمتابعين الأعزاء لي. انا عندي كلمتين اريد ان اقول لكم اني لم اتحدث عن الحجاب من قريب او بعيد “.

وأضافت الفنانة وفاء عامر: “لقد قلت قبل ذلك 100 مرة إنني لست عالمة دين ولا داعية إسلامي ، أنا مثل أي شخص عادي. لدي بعض المعلومات العامة التي استقيتها من القرآن والسنة والبروفيسور شافقي. عندما تحدثت عن الحجاب أنني أحضر دروسًا دينية ولكن دون اتخاذ أي قرار. كنت سريعًا وتعلمت الكثير منهم “.

واختتمت حديثها بقولها: لم أنكر الحجاب وتحدثت عن حاجة مهمة. أتمنى أن نغطي ألسنتنا وقلوبنا ، ونغمض أعيننا ونتوقف عن إيذاء أنفسنا. المحجبات كلهن اخواتنا وصديقاتنا واولادنا نكرمهم جميعا وشكرا “.

وأدلت وفاء عامر بهذه التصريحات عبر حسابها على إنستجرام لتوضيح ما فهمه البعض من حوارها الأخير على القناة الأولى ، حيث تحدثت عن انسحاب الفنانين وكثير منهم نادى عليها بالتوبة ، فانسحبوا ، وقالت: “ماذا لديهم؟ التوبة منه؟ “

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت مؤخراً في 3 أعمال درامية لسباق الدراما لرمضان 2022 في 3 مسلسلات وهي “جزيرة غم” للمخرج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج سينرجي مع طارق بطولة لطفي ومي عز. – الدين ، فتحي عبد الوهاب ، أحمد أمين ، رياض الخولي ، محمود البزاوي ، محمد جمعة ، هبة عبد الغني ، ميار الغيطي ، هاجر الشرنوبي مع ظهور خاص للنجمتين وفاء عامر وعبدالله. عزيز مخيون.

و “رجين يا هوى” إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار للكاتب محمد سليمان عبد الملك حول قصة الراحل أسامة أنور عكاشة بطولة خالد النبوي ونور لبناني ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى. المفتي ، إسلام إبراهيم ، إسلام جمال ، طارق عبدالعزيز ، سلمى أبو ضيف ، نور النبوي ، تميم عبده ، صفاء الطوخي وغيرهم.

الفنانة القديرة وفاء عامر وأخيراً مسلسل “بيت القوة” بطولة أحمد وفيق وإيهاب فهمي ومها أحمد ومحسن منصور وأحمد التهامي ومدحت تيخة ومحمد مهران وصبري عبد المنعم وتأليف ناجي عبد الله وإخراج وسام المدني..

وفاء عامر: عمرى ما أنكرت الحجاب أنا مش عالم دين ولا داعية

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