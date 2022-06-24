أسماء النواب الجدد في البرلمان العراقي

أسماء النواب الجدد، الذين أدوا اليمين الدستورية، ليتم تصعيدهم في البرلمان الخامس، كبدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي.

وحصد تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي على 11 مقعداً جديداً، وهم (كريم عليوي الصكر، حسن سالم، معين الكاظمي، زينب الموسوي، قحطان عدنان كامل، حميد الزاملي، أمل الناصري، وليد السهلاني، علا الشناوه، عزيز المياحي، حسين الياسري، مرتضى الساعدي).

أما تحالف قوى الدولة المنضوي في الإطار التنسيقي أيضاً، فحصد 7 مقاعد، وهم (ذكرى الرديني، علي الحميداوي، علاوي نعمة، انسجام الغراوي، انتصار المالكي، زينب الخزرجي، سعدية العقابي).

في حين حصل ائتلاف دولة القانون، على خمسة مقاعد، وهم (طالب الياسري، علي الفياض، أحمد البدري، أسعد الحموزي، ثناء الربيعي)، كما حصل تحالف حقوق المنضوي في الإطار التنسيقي، على خمسة مقاعد نيابية أيضاً، وهم (سعود الساعدي، جبار الكناني، حسين مؤنس، نادية العبودي، محسن العامر).

وحصلت كتلة النهج الوطني، المنضوية في الإطار التنسيقي، على ثلاثة مقاعد وهم (حسين الأسدي، زينب رحيم الجياشي، محفوظ التميمي)، في حين حصلت كتلة العقد على أربعة مقاعد، وهم (عباس الجبوري، مهدية اللامي، حيدر حامد، سعاد النجفي).

هذا وحصد النواب المستقلون 11 مقعداً نيابياً جديداً وهم (فاطمة حسين المساعدي، سعد عواد التوبي، حسين حبيب، هيثم الزركاني، ياسين غباوي، دعاء العقابي، وفاء اللامي، رائد حمدان، كاظم المغصوب، دنيا الشمري، ضحى القيصر).

وحصلت حركة امتداد، على سبعة مقاعد جديدة، وهم (فاطمة العيساوي، نور دوحي، ضياء كاظم، كفاح السوداني، صائب الحجام، فاتن القرغولي، أحمد مجيد).

والبقية (زهير شهيد، إشراقة قانون)، و(شذى العزاوي ونهال جعفر عن تقدم)، (كامل العكيلي، قادمون)، (سهيلة الساعدي الفراتين)، (حمد الموسوي، المدني)، (علي المكصوصي، العراق الوطنية)، (فاطمة البو فياض، النور)، (عامر عبد الجبار، الفاو زاخو).

إضافة إلى (سارة الصالحي، وطاهر البطاط، وهاتف المشعل عن تصميم)، و(هيفاء الخليف، المحافظون) و(هدى السعيدي، قادمون) (عدنان الزرفي، الوفاء)، (ثناء الزجراوي الوفاء)، و(كريم السراي/ تجمع واسط).

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