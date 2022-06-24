الخدمة الاتحادي: شكلنا لجاناً مع الماليَّة لتثبيت المتعاقدين

بغداد: اسراء السامرائي

شكل مجلس الخدمة الاتحادي لجاناً مشتركة مع وزارة الماليَّة لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة ممن لديهم خدمة سنتين فأكثر.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي : إنَّ اللجان المشكلة مهمتها الاتفاق على رؤية موحدة لتنفيذ قرار تثبيت المتعاقدين في مؤسسات الدولة كافة، حيث هناك اجتماعات مرتقبة بين الجانبين بهذا الصدد للمضي بتنفيذ القرار . وتابع التميمي أنَّ المجلس شكل لجنة من ممثلي وزارتي التخطيط والمالية، وديوان الرقابة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجامعة المستنصرية والجهات غير المرتبطة، لإعداد هياكل وظيفية بالمؤسسات الحكومية، وسيتم تشكيل لجان فرعية من مختصين بمجال الهياكل التنظيمية، فضلاً عن إعداد هياكل عمل نموذجية للانطلاق منها لترشيد نظيرتها بمؤسسات الدولة، لتنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بتنظيم الهياكل الوظيفية .

تحرير: مصطفى مجيد

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