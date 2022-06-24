الذهب الاسود ( النخيل ) الثروة الضائعة في بلاد الرافدين

رُغم السعودية تنتج يوميًا مايقارب 25 مليون برميل نفطي والعراق 3.5 برميل اي بفارق 21.5 واحد وعشرون مليون برميل ونصف ،،،

وتعيش حياة اقتصادية مفعمة ومنعمة إلا انها لن تتنازل عن أهمية الذهب الاسود وهو ( النخيل )

حيث تمتلك السعودية اقتصاد يعد من اقوى اقتصادات العالم ليس بالنفط وحسب بل بالصناعة والمشاريع إذ تعتمد على سياسة المشاريعالاقتصادية الداخلية من خلال تحويل 0.1‎%‎ من النفط الى مشاريع كبرى وحققت فيها النجاح وتعتبر هي من قلائل الدول التي لن ولمتتعرض بسهولة لأي انهيار اقتصادي عالمي في الوقت الذي نحن نعيش ازمة اقتصادية مقابل دول تزدهر باقتصادها .

في السبعينات كان العراق يملك مايقارب 30 مليون نخلة الا انه تراجع شيئًا فشيئًا حتى وصلنا الى 17 مليون نخلة بعام 2022 وبانتاج لايتعدى 10 مليون نخلة وقد وصلت احصائية انتاج التمور في عام 2018 مايقارب 650 الف طن ، ولكن الاهمال والازمات السياسية المؤثرة على الوضع الاقتصادي بدأت تسيطر من جديد ليتراجع اكثر واكثر .

الغريب ان ايضًا ايران الجارة بدأت تنافس السعودية بالتمور جنبًا الىالامارات فالبلدين من اقوى المصدرين عالميًا للتمور بعدما كان العراق ينافس في المركز الثواني على مدى سنين .

حتى اليوم النخلة العراقية بدأت تشعر بالمرض بالشكوى أسوةً بالعراقيين ، فالنخلة الواحدة تنتج مايقارب 100 كيلو ، اما النخلة الايرانية اوالسعودية تنتج مايقارب 400 كيلو بسبب الاعتناء بهن .

اصغر الساتين الجكومية السعودية تحتوي على 3 مليون نخلة اما ايران 2 مليون نخلة . والعراق يعتمد على الفلاحين لا اكثر دون دعم لهم .

في حملة وزارية قبل 5 سنوات لإعادة مشروع التمور تقدمت 10 دول لطلب التمر العراقي تيمنًا بجودة اصنافه ولكن سرعان مااصبح الملفسري وخطير وكأنه مصنع للسلاح النووي الذي يهدد العالم لكنه خطورتههي سينمي الاقتصاد العراقي ويتعارض مع جهات تابعة لجهات خارجية قد يؤثر على عدم الاستيراد منهم فاُغلقَ وتغاضوا عندعمه واصبح محلي فقط ، وبهذا خسر العراق نفسه بين المصدرين بعدما كان ثانيًا على مدى عقود ليكون مستورد للتمور .

سابقًا :

على مر عقود احتل العراق المركز الأولعالميًا في عدد النخيل ب30 مليون نخلة، يليها إيران بـ21 مليون نخلة، ثم السعودية بـ12 مليون نخلة .

أما الان :

تحتل الامارات المركز الاول بـ 40 مليون نخلة والسعودية 33 مليون ، وايران 25 مليون نخلة .( حصيلة تقريبية )

و العراق 17 مليون نخلة وجاري جرف البقية ليتنازل العدد شيئًا فشيئًا .

بقلم : الصُحَفي حسام جعفر الغزي

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