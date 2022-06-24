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العراق يواجه السعودية بطموح بلوغ نصف نهائي كأس العرب للصالات

يواجه منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات نظيره السعوديّ في دور ربع نهائي بطولةِ كأس العرب المُقامة حاليًا في مدينةِ الدمام السعوديّة، مساء اليوم الجمعة.

ووصلَ منتخبنا الوطنيّ لهذا الدور بعد أن حصلَ على مركزِ وصيف المجموعةِ الثانيّة برصيد أربع نقاطٍ جمعها من التعادلِ مع مصر (3 – 3)والفوزِ على الجزائر (3 – 2).

ويسعى المديرُ الفني للمنتخبِ الوطني ناظم الشريعة في المباراةِ للفوزِ من أجل مواصلةِ المشوار نحو الأدوارِ النهائيّة، وفي المقابل وصلَ منتخبُ السعوديّة لهذا اللقاء بعد أن جاءَ في المركزِ الأول في المجموعةِ الثالثة برصيد خمس نقاطٍ، جمعها بالخسارةِ من فلسطين (6 – 4) والفوز على ليبيا (5 – 3).

وستقام المباراةُ النهائية في الصالةِ الخضراء في تمامِ الساعة السابعة والنصف مساء اليوم. انتهى/ 25 ل

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