اللغالوجيا عِلم المعلومات المتوارثة والمُبتكَرة

حسن عجمي

اللغالوجيا مُركَّبة من “اللغة” و “لوجيا” بمعنى عِلم. وبذلك اللغالوجيا عِلم اللغة الذي يهدف إلى تحليل اللغة علمياً. من هذا المنطلق، تُعرِّف اللغالوجيا اللغة على أنها معادلة رياضية مفادها التالي: اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة. تنجح هذه المعادلة في أن تكون علمية لأنه من الممكن اختبارها. فبما أنَّ المعادلة تقول إنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، إذن إن وُجِدت لغة بلا معلومات متوارثة ومُبتكَرة فحينئذٍ تكون هذه المعادلة كاذبة. وبذلك من الممكن اختبار إن كانت هذه المعادلة صادقة أم كاذبة ما يتضمن أنها معادلة علمية.

تتعدّد الأمثلة على صدق معادلة اللغالوجيا منها أنه في اللغة العربية “المعرفة” مشتقة من “العُرْف” وبهذا تحتوي اللغة العربية على معلومة متوارثة ألا وهي أنَّ المعرفة كامنة في العُرْف. كما أنَّ “المجتمع” و “الجامع” و “الجامعة” مشتقة من “جَمَعَ” ما يشير إلى أنَّ اللغة العربية تحتوي أيضاً على معلومة متوارثة مضمونها أنَّ كلاً من المجتمع والجامع والجامعة يجمع الناس. أما مثلٌ من اللغة الإنكليزية على أنَّ اللغة معلومات متوارثة فهو التالي: في الإنكليزية كلمة “reality” أي الواقع مشتقة من “realize” أي يدرك والعكس يصدق أيضاً، وبذلك تتضمن اللغة الإنكليزية معلومة متوارثة مفادها أنَّ الواقع هو الذي يُدرَك ومعلومة متوارثة أخرى ألا وهي أنَّ الإدراك يعتمد على ما يوجد في الواقع. كل هذه الأمثلة تبرهن على أنَّ اللغة معلومات متوارثة. لكن اللغة أيضاً معلومات مُبتكَرة. و مثل ذلك ابتكار أينشتاين لمصطلح “الزمكان” أي جمع الزمان والمكان المُعبِّر عن معلومة مُبتكَرة ألا وهي أنَّ الزمان والمكان يشكِّلان بُعداً واحداً لا يتجزأ. هكذا اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة.

كما تنجح اللغالوجيا في تفسير لماذا اللغة تشارك بقوة في تشكيل المعتقدات والسلوكيات. فبما أنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، و الفرد يبني معتقداته وسلوكياته على ضوء معلوماته، إذن لغة الفرد تُشكِّل معتقدات الفرد وسلوكياته. هكذا معادلة اللغالوجيا مالكة لقدرة تفسيرية ناجحة لكونها تُفسِّر بنجاح الدور الأساسي للغة في بناء المعتقدات والسلوكيات. تنجح هذه المعادلة أيضاً في التعبير عن أنَّ اللغة دالة على المعاني ما يعزِّز صدقها. فإن كانت اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، و علماً بأنَّ المعلومات دالة على معان ٍ و إلا لم تكن معلومات، إذن اللغة دالة على معان ٍ. من هنا، تنجح معادلة اللغالوجيا في التعبير عن أنَّ اللغات تدلّ على المعاني وبذلك تكتسب هذه المعادلة أيضاً قدرة تعبيرية ناجحة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن معادلة اللغالوجيا أنَّ اللغة مجرّدة ما يفسِّر تجسّد اللغة بتجسّدات مختلفة كتجسّدها في حروف وكلمات كما في اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية و تجسّدها في صُوَر كما في اللغة الهيروغليفية. فبما أنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، و المعلومات مجرّدة بطبيعتها لأنَّ المعلومة نفسها تتجلّى بتجليات متنوّعة ومختلفة كتجلّي معلومة الثلج أبيض في عبارة “الثلج أبيض” و عبارة “Snow is white”، إذن اللغة مجرّدة. لكن إن كانت اللغة مجرّدة فحينئذٍ من الممكن للغة أن تتجسّد في تجسّدات متعدّدة ومختلفة كأن تتجسّد في حروف وكلمات أو في صُوَر كما في الهيروغليفية. من هنا، تنجح معادلة اللغالوجيا في تفسير وجود تجسّدات مختلفة للغة.

من جهة أخرى، تنجح معادلة اللغالوجيا أيضاً في التعبير عن إمكانية تطوّر اللغات أو تخلّفها. فبما أنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، والمعلومات قد تتطوّر أو تتخلّف، إذن من الممكن للغات أن تتطوّر أو تتخلّف. هكذا تكتسب معادلة اللغالوجيا هذه القدرة التفسيرية الإضافية ما يدلّ على صدقها. كما تنجح هذه المعادلة في التعبير عن ارتباط المعارف والعلوم بتطوّر اللغة أو تخلّفها. فالمعارف والعلوم فنون صياغة المعلومات الصادقة أو الناجحة بإفادتها وبذلك تتطوّر أو تتخلّف المعلومات بتطوّر العلوم والمعارف أو تخلّفها. و علماً بأنَّ اللغة = معلومات متوارثة × معلومات مُبتكَرة، إذن تتطوّر اللغات أو تتخلّف بتطوّر العلوم والمعارف أو تخلّفها. من هنا، ترتبط اللغات والعلوم والمعارف بارتباط ضروري فتشكِّل حقلاً واحداً لا يتجزأ ألا وهو حقل الوجود الإنساني فإما أن تتطوّر معاً و إما أن تتخلّف معاً. ولذا الشعوب المتطوّرة بلغاتها متطوّرة أيضاً بعلومها ومعارفها والعكس صحيح بينما الشعوب المتخلّفة بعلومها ومعارفها متخلّفة أيضاً بلغاتها والعكس صحيح أيضاً.

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