تعميم جديد حول” انهر الموت ” في محافظة عراقية بعد ارتفاع حصيلة ضحاياها الى 18

كشف مسؤول حكومي، الجمعة،عن صدور تعميم جديد حول انهر خطيرة زادت من معدلات غرق الشباب في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث ان” ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء دفعت الى تدفق المئات من الشباب الى الانهر والجداول المائية لغرض السباحة رغم خطورة بعضها ما ادى الى تسجيل من 16-18 حالة غرق خلال 2022″.

واضاف الحيالي،انه” تم اصدار تعميم جديد بحظر السباحة في الانهر الخطرة والمميتة التي تكون فيها السباحة مخاطرة على حياة الشباب والاطفال خاصة في ظل انعدام اجراءات السلامة بالاضافة الى مخاطبة الشرطة النهربة من اجل مراقبة مباشرة لمناطق السباحة للتدخل في انقاذ ارواح الشباب”.

واشار الى ان” جدول اسفل الخالص لايزال في مقدمة اكثر الانهر في سقوط ضحايا الغرق خلال 2022″.

ويطلق البعض على الانهر الخطيرة في ديالى بانهر الموت بسبب تكرار حالات غرق الشباب والاطفال”زانتهى 25 ف

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