جمعية المؤلفين والملحنين المصرية ترد على كاتب اتهم أم كلثوم بأنها كانت على علاقة بـ11 رجلاً

تسببت التصريحات التي أطلقها الكاتب ناصر دويدار ضد “كوكب الشرق” أم كلثوم والتي وصفها فيها بأنها كانت على علاقة بـ11 رجلاً، وأنها موالدية، في إثارة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الاتهام، دفع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، التي يرأس مجلس إدارتها مدحت العدل، للتقدّم ببلاغ الى النائب العام ضد الكاتب المصري، بتُهمة الإساءة للشاعر أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسّسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك الفنانة أم كلثوم.

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية أصدرت بياناً حذّرت فيه كل “متجاوز” من التطاول على “رموز شكّلوا وجدان وتاريخ المصريين والعرب”.

بدأت الأزمة بعدما تحدث الكاتب ناصر دويدار عن علاقة أم كلثوم بالشاعر أحمد رامي، حيث قال إن أم كلثوم كانت على علاقة بـ11 رجلاً وهي موالدية، وذلك في ندوة.

كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً تحذّر فيه كل شخص تطاول على رموز مصر مثل أم كلثوم.

وجاء في البيان: “نقف أمام كل متطاول وعابث ومتآمر بالمرصاد، وندين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق أم كلثوم التي كانت توحّد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب”.

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