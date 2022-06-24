“شقيق الحلبوسي” يعتدي بالضرب على امر فوج طوارئ الانبار اثناء واجبه

افاد مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الجمعة، ان امر فوج طوارئ شرطة الانبار السادس تعرض للضرب والاهانة من قبل حماية شقيق الحلبوسي في مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح6 ان ” سيطرة امنية تابعة للفوج طوارئ شرطة الانبار السادس احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار اعترضت موكب مثنى الحلبوسي شقيق محمد الحلبوسي على خلفية قيادة الحلبوسي لموكبه عكس السير ما دعا السيطرة الامنية الى ايقافه وحصلت مشاجرة بين السيطرة الامنية وافراد موكب الحلبوسي بحضور امر الفوج السادس العقيد عادل التبان وتطور الامر الي الاعتداء على التبان بالضرب المبرح ما دعا قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار الى اعتقال التبان وايداعه السجن “.

واضاف المصدر ان” ضغوطات كبيرة مورست على قائد شرطة الانبار لاعتقال التبان وايداعه السجن وتكليف العقيد قيس النعيمي بدلا منه ، مبينا ان” الاعتداء على التبان جعله يقدم استقالته من سلك الشرطة كون ان القانون ” على حد قوله” لا يطبق الا على الضعيف ” مستغربا من اصطفاف قائد شرطة الانبار مع الحلبوسي ضد ضابطه الذي نفذ القانون ، موضحا ان” عواقب هذا الاعتداء سوف يؤثر سلبا على الشارع الانباري حيث اكد عدد من الضباط ان احكام ظالمة تنفذها المؤسسات الامنية ضد ابرياء ، مؤكدا ان التبان مازال موقوفا وعلى ذمة التحقيق رغم تقديمه الاستقالة من منصبه “.

يشار الى ان امر فوج طوارئ الانبار السادس العقيد عادل التبان قدم استقالته ” قبل ساعات ” بعد تعرضه للإهانة من قبل حماية شقيق الحلبوسي اثر مخالفة موكبه للقانون في مدينة الفلوجة “. انتهى/ 12أ

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