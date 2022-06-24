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علاوي يحذر من تشكيل أي حكومة من دون الكتلة الصدرية ويكشف السبب

اياد علاوي: نعترف ان سماحة السيد مقتدى الصدر يقود الكتلة الأكبر عدداً.. وعلى الاطار،، ان يوقف التراشق الاعلامي المصدر:التلفزيون العراقي الرابط: https://youtu.be/lsKIcv6Ip5I

رأى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الخميس، أن تشكيل الحكومة دون الكتلة الصدرية لن تزيد الأمور إلا تعقيداً.

وقال علاوي في تغريدة له، إن “المضي بتشكيل الحكومة من دون وجود الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات والتي اثبتت انها لا تبحث عن المناصب بقدر بحثها عن تشكيل حكومة وطنية لن تزيد الامور الا تعقيداً”.

وأضاف، “كان الاجدر تسخير كافة الجهود والامكانيات لعدول نواب الكتلة الصدرية عن الاستقالة واجراء حوارات وطنية بناءة يشترك فيها جميع القئى الوطنية بإعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب وتنبثق عنها حكومة وطنية تمثل جميع ابناء شعبنا الكريم”.

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