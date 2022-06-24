قرار جديد من السعودية بشأن العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رسمياً أنه بداية من اليوم الجمعة ؛ سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، حتى يوم الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443هـ؛ تسهيلاً على ضيوف الرحمن.

ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على منصة “ تويتر “، انفوغراف، حذرت من خلاله من مجموعة من الأدوات التي يمنع حملها عند السفر بالطائرة لأداء المناسك. وجاءت تلك الأدوات على النحو التالي: أولًا: المواد الحادة، ومنها: – المقصات. – السكاكين. – المشارط. – الشفرات الحادة. ثانيًا: أدوات العمل، وهي: • المطارق. • المسامير. • مفاتيح الربط. • أدوات الحفر. ثالثًا: جميع أنواع الأسلحة النارية، مثل: – الأسلحة. – الطلقات النارية. – المسدس الصاعق. – الألعاب النارية. رابعًا: مواد أخرى، مثل: • المواد السامة. • المواد المضغوطة. • المواد القابلة للإشتعال.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط