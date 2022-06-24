معاون قائد شرطة كربلاء يمنع الصحفيين من تغطية حريق “السناتر”

24/6/2022

منع معاون قائد شرطة كربلاء العميد “احمد عبد الزهرة” عددا من وسائل الإعلام من تغطية حادثة حريق نشب في إحدى مطاعم المدينة، وتجاوز لفظيا على مراسل قناة البغدادية فاضل الغزي، ظهر اليوم الجمعة.

وقال الزميل الغزي في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه وصل في الدقائق الاولى من اندلاع الحريق، في مطعم “اي اند كو” في شارع السناتر، وتفاجأ بقيام العميد بالتوجه صوب الصحفيين، كل من مراسلي (اذاعة المحافظة، والجورنال، جريدة النداء، البغدادية) من تغطية الحادثة، مضيفا أن العميد قام بشتمه وسبه، بعد أن طالب الكوادر الصحفية بمغادرة الموقع على الفور، مهددا اياهم بالضرب في حال استمروا بالتصوير.

يشار الى أن اعتداء معاون قائد شرطة كربلاء على مراسل البغدادية، هو الثاني من نوعه بعد تجاوز قائد الشرطة الاتحادية في كربلاء “صالح العامري” السبت الماضي، لفظيا على مدير فرع نقابة الصحفيين في كربلاء “حسين الشمري” وسط صمت وتجاهل نقابة الصحفيين.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الزملاء المراسلين من اداء واجباتهم الصحفية، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفول دستوريا.

وتؤكد الجمعية ان تكرار حالات الاعتداء من قبل القوات الامنية على الصحفيين في كربلاء يشكل سابقة خطيرة.

الجمعية تطالب الاجهزة الامنية كافة في المحافظة الى الكف عن الاعتداء على الصحفيين وقت أدائهم مهامهم، بهدف ثنيهم عن نقل الأحداث، وضرورة احترام القوات الامنية لمبادئ الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي، وما نص عليه القانون.

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