هجوم صاروخي على حقل كورمور الغازي

تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية في اقليم كوردستان لهجوم صاروخي، فيما لم تعرف الأضرار حتى الآن.

وقال مدير ناحية قادر كرم الواقعة في جمجمال، صديق محمد، الاربعاء (22 حزيران 2022): “تعرض حقل كورمور الغازي في جمجمال لهجوم صاروخي في الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم”، مضيفا ان “الصاروخ أصاب السياج الخارجي لحقل كورمور الغازي الذي تعمل فيه شركة دانة غاز”.

لم يعط مدير ناحية قادر كرم تفاصيل أخرى حول الهجوم، فيما لم تعرف الأضرار الناجمة عنه بعد.

كورمور هي إحدى القرى الواقعة في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال التالع لمحافظة السليمانية، وهي واحدة من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية خصوصاً النفط والغاز، حيث تعمل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتية باستثمار الثروة الغازية فيه.

وأفاد شهود عيان بإصابة شخص جراء الهجوم، لكن نائب مدير دائرة الصحة في جمجمال أكد لرووداو أن “لم يصل أي مصاب الى مستشفى المنطقة حتى الآن، كما انه لم يتم طلب اي سيارة اسعاف”.

وتنتج منشأة الغاز في كورمور سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) والغاز البترولي المسال.

في عام 2007، تم انشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز زالهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردسان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورمور وجمجمال في اقليم كوردستان.

بعد مرور 15 شهرا على انشاء المشروع، في تشرين الأول عام 2008، بدأ انتاج الغاز في إحدى المحطات الت تم انشاؤها بحقل كورمور الغازي.

وأمس الثلاثاء، وقع هجوم صاروخي على قضاء شيخان في محافظة نينوى، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

وصرح قائممقام قضاء شيخان بأن “الهجوم وقع في الساعة 11:00 من مساء الثلاثاء، وتم توجيه الصاروخ من جهة جنوب المدينة وسقط على بعد 100 متر فقط من المنازل”.

من جانبه، اكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء، ان الهجوم الصاروخي استهدف مواقع لقوات البيشمركة في قضاء شيخان.

وحسب البيان، “تم توجيه صاروخين من قبل فصائل خارجة عن القانون في منطقة بازوا بين قرية كانيني وبعشيقة نحو مواقع قوات البيشمركة في حدود محور ناوران، واحد الصاروخين سقط على مرتفعات جبال سمريتي بقضاء شيخان، اما الصاروخ الثاني سقط في قرية تيسخراب- بعشيقة الواقعة في حدود سيطرة السلطات الاتحادية، دون وصوله الى مواقع البيشمركة”.

ولم يوقع الهجوم الصاروخي على شيخان اي خسائر بشرية او مادية.