وزارة الكهرباء: وقعنا عقوداً للطاقة الشمسية تصل لـ12.5 الف ميغاواط بمرحلتين

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية انها وقعت عقود شراكات مع شركات مختصة بالطاقة الشمسية تصل لـ12.5 الف ميغاواط، وعلى مرحلتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى العبادي في مؤتمر صحفي الأربعاء (22 حزيران 2022) ان وزارة الكهرباء “وقعت عقود شراكات عالمية مع شركات مختصة بالطاقة الشمسية”، مضيفا: “مضينا بالمرحلة الاولى وهي 7500 ميغاواط، ومقبلون على المرحلة الثانية التي قوامها 5000 ميغاواط”.

ووقعت وزارة الكهرباء العراقية اليوم “عقدا استشاريا مع شركة مصدر الاماراتية”، اعتبرته “باكورة للعمل المشترك” مع الشركة المذكورة، وفقا للعبادي، الذي أضاف: “حرصنا ان تعمل الشركة في محافظة ميسان وذي قار والانبار ونينوى”.

وحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء انهم “مقبلون على وضع اللبنة الاولى للشروع بتنفيذ مراحل العمل لمشروع الطاقة الشمسية مع شركة مصدر، الاماراتية”، مشيرا الى “الاقبال على انفتاح اكبر لتنويع مصادر الطاقة، ادخال تقنيات جديدة، نصب منظومات التبريد، والربط الكهربائي”.

واعتبر ان الاساس من هذه الشراكات “هو تنويع مصادر الطاقة للتقليل من الاعتماد على الغاز والوقود والمضي نحو الطاقات المتجددة”.

ويعاني العراق من ازمة في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية منذ عقود، رغم رفع سقف انتاج الطاقة الكهربائية، الا انها لا تلبي حاجة المواطن العراقي الى التيار الكهربائي بالخصوص في فصل الصيف الذي يمتاز بالحرارة الشديدة في العراق.

وتتذبذب ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ما بين 12، و10، و8 ساعات في اليوم الواحد، وسط ازمة وقود وارتفاع بسعر المشتقات النفطية التي تعتمد عليها المولدات الاهلية لتعويض النقص الحاصل في تجهيز الطاقة، التي اصبحت مشكلة ليست لها حل على الاطلاق، وفق العديد من المواطنين.

ويعد العراق ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، وسجّل مؤخراً أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويُعدّ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط. الا ان ازمة الوقود هاجمت عدة محافظات ما انعكست سلبا على تجهيز الطاقة الكهربائية الاهلية للمواطنين.

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