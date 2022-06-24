وفاة مواطن ايزيدي نتيجة قصف تركي استهدف سنجار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع مواطن ايزيدي، متأثرا باصابته التي تعرض لها أثناء القصف التركي الأخير على قضاء سنجار الواقع شمال مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر، أن “الضحية في الأربعينيات من عمره وكان يرقد في إحدى مستشفيات مدينة الموصل، طوال الفترة الماضية، واسمه كجو درويش”.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت يوم 15 حزيران الجاري، باستهداف “مركز لحزب العمّال الكوردستاني” كان يجتمع فيه “قادة كبار” من الحزب، في قضاء سنجار، بقصف صاروخي.

وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت مبنى تابعاً لقوات أسايش إيزيدي خان التابعة لحزب العمال، مما تسبب بمقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص آخرين، مع تضرر عدد من المنازل القريبة من الحادث.

هذا وأدانت وزارة الخارجيَّة القصف التركيّ الذي إستهدفَ “مقارّاً حكوميةً ومنازلَ في ناحية سنوني ضمن قضاء سنجار”، واعتبرت هذه المواقف “إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرين جرّاء هذا الفعل”.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

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