وقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في بغداد بمشاركة نواب السيادة

شهدت السفارة الهندية في العاصمة العراقية بغداد، وقفة احتجاجية، يتقدمها نواب عن تحالف السيادة “السني”.

ونظم المتظاهرون ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في بغداد بحضور نواب تحالف السيادة ورئيس التحالف خميس الخنجر.

ويأتي ذلك احتجاجاً على “سياسات القمع والتطرف التي ينتهجها الحزب الحاكم في الهند بحق المواطنين المسلمين هناك”، وفقاً للمحتجين.

يذكر ان وسم (هاشتاغ) #إلا_رسول_الله_يا_مودي تصدر منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول الاسلامية، احتجاجاً على تغريدات مسيئة من شخصيات سياسية هندية بحق النبي محمد، وسط دعوات لمقاطعة الهند.

وعبّر ناشطون عن غضبهم إزاء تغريدة نشرها نافين كومار جيندال، المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي، بشأن زواج النبي محمد من عائشة، قائلين إنها تأتي امتداداً لسياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين.

واستنكر مغردون في عدة دول اسلامية تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، قائلين إنها تسير على خطى فرنسا والصين في تعزيز الإسلاموفوبيا والعداء.

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