التعليم تعلن قرارات بتخفيض الأجور وعدم الرسوب

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت مجموعة قرارات تتعلق تخفيض الأجور وعدم الرسوب وتدوير وإشغال مقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل 2022 – 2023.

وقررت الوزارة في بيان الآتي: استمرار تخفيض أجور التعليم الموازي في الدراسة الأولية الصباحية بنسبة 50% للمراحل كافة.

▪️ تخويل مجالس الاقسام والفروع العلمية ومجالس الكليات والجامعات – الدراسة الصباحية، وكذلك الهيئات المشرفة في الجامعات – الدراسة المسائية الصلاحيات القانونية بتخفيض الأجور الدراسية بنسبة تصل الى 25%.

▪️ اعتبار العام الدراسي 2021/2020 سنة عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية باستثناء المشمولين بالعقوبات الانضباطية والغش والتزوير وتكون مباشرتهم في العام الدراسي المقبل 2023/2022.

▪️ العمل بصلاحيات مجالس الجامعات والكليات وتوصيات الأقسام والفروع العلمية بشأن تخفيض أجور الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة بنسبة تصل الى 25%.

▪️ تدوير وإشغال أكثر من خمسة آلاف وثمانمئة وتسعة وستين مقعدا من المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا من خلال تدوير المتقدمين من قناة القبول العام الى قناة النفقة الخاصة وتدوير المقاعد بين فئات ذوي الشهداء حسب الاستحقاق والطلبات المقدمة في حال عدم وجود متنافسين وحسب ضوابط التقديم والقبول للعام الدراسي 2023/2022.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مضيها بتحقيق أهداف المؤسسات الجامعية وأداء مهامها ومسؤولياتها الأكاديمية ومراعاة خدمة المجتمع وتأمين متطلباته العلمية والتعليمية.

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