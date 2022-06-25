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العراق على راس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في ايار

اعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط (AHBİB)، يوم السبت، أن العراق جاء على راس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شهر ايار الماضي.

وقال رئيس مجلس الجمعية حسين ارسلان، في تصريح له إن “الجمعية حققت صادرات بلغت 134 مليون دولار في ايار من تصدير الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، بزيادة قدرها 19.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق”.

واضاف ارسلان ان “العراق كان البلد الذي صدر اليه اكثر من غيره خلال شهر ايار من العام الحالي 2022، وبزيادة قدرها 235 بالمئة بقيمة مالية بلغت 40.7 مليون دولار، يليه سوريا بزيادة قدرها 30 بالمئة وبقيمة مالية بلغت 8.56 مليون دولار، ومن ثم جاءت اوكرانيا ثالثا وبقيمة مالية بلغت 7.12 مليون دولار”.

واشار ارسلان الى ان “الجمعية تهدف الى رفع الصادرات من 1.57 مليار دولار في العام الماضي بنسبة 35 بالمئة خلال العام الحالي 2022″، موضحا ان “الجمعية حققت زيادات في صادراتها في 64 بلداً من اصل 133 بلداً من البلدان التي صدرنا اليها في شهر ايار الماضي”.

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