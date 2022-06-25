الكناني: أساليب الحلبوسي ديكتاتورية وتؤثر على القيادات العسكرية

اكد المحلل السياسي حسين الكناني، السبت، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يمتلك أي صلاحيات تتيح له السيطرة على القوات الأمنية، مبينا ان نفوذه بدأ يؤثر على القيادات العسكرية.

وقال الكناني في حديث ، إن “الحلبوسي يتصرف كزعيم للمكون السني من خلال استخدام القوات الأمنية لحماية مصالحه، فضلا عن استحواذه على مناطق عشائرية داخل الانبار لفرض سيطرته على المحافظات الغربية”.

وأضاف، ان “استخدام المناصب وشراء الذمم من قبل الحلبوسي امر مرفوض ويجب محاسبته كونه مخالف لصلاحياته” مشيرا الى انه “يحاول ترسيخ فكرة بقاءه في السلطة وابعاد الخصوم عن المشهد السياسي بأساليب ديكتاتورية”.

وتابع “اذا خرج أهالي الانبار بتظاهرات لإدانة افعاله في الأيام القادمة، من الممكن ان نشاهد قمع لتلك التظاهرات كونه لا يتيح لأي جهة التعبير عن رأيها ولا يسمح بتظاهرات داخل الانبار”.

وكان الحراك الشعبي في الانبار، قد دعا في وقت سابق من اليوم، الى استبدال القيادات الأمنية في المحافظة الخاضعة لأوامر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتطبيق القانون فورا على شقيق الحلبوسي الذي قام بالاعتداء على قائد امني بارز بالمحافظة. انتهى / 25 و

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