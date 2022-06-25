النرويج: قتيلان بإطلاق نار بحانة للمثليين في أوسلو

أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية النروجية المسؤول عن مكافحة الإرهاب يوم السبت 25 يونيو 2022 أنه يتعامل مع إطلاق النار قرب حانة للمثليين في وسط أوسلو على أنه “عمل إرهابي إسلامي”.

أوقِف المشتبه به بعيد الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين واصابة 21 آخرين، وللمشتبه به “سوابق من العنف والتهديدات” ووضعته الاستخبارات الداخلية تحت المراقبة “منذ عام 2015 بسبب مخاوف تتعلق بتطرفه” وارتباطه “بشبكة إسلامية متطرفة”، على ما ذكر رئيس الجهاز روجيه بيرغ في افادة صحافية.

وفي وقت سابق، عرفت شرطة أوسلو المشتبه به على أنه نروجي يبلغ 42 عامًا من أصل إيراني كوردي، ومعروف لدى الشرطة أيضا لارتكابه جنحا محدودة.

وأشار بيرغ إلى أن الاستخبارات تعاملت معه الشهر الماضي لكنها لم تعتبر أن الشخص المعني كان لديه “نوايا عنيفة”. وقال إن الاستخبارات الداخلية تدرك أيضًا “الصعوبات المتعلقة بصحته العقلية”.

ورفعت الاستخبارات مستوى التهديدات ضد الدولة الاسكندينافية، معتبرة الوضع “استثنائيا”.

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