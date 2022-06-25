النقاش العقيم

لقد تعلمت الكثير من متابعتي المستمرة للاستجوابات بين رئيس الوزراء ومعارضيه والنقاشات التي تحدث في البرلمان البريطاني واسلوب الرد أو تجنبه وكيفية الانتقال والتحول من موضوع إلى آخر . او الرد بأسلوب ساخر وكوميدي .

يوم امس سالني احد الفطاحل من احزاب اللغوة عن اختصاصي العلمي ، رديت عليه بكل أدب واحترام أن اختصاصي هو الرياضيات التطبيقية والاختصاص الدقيق هو الامثلية وبحوث العمليات .

قاطعني واعطاني محاضرة لمدة نصف ساعة في عدم فائدة هذا الاختصاص ولا أحد يعرفه أو سمع به واضاف أن الكثير من هذه الاختصاصات وغيرها هي مضيعة للوقت . وأن اجدادنا كانوا حكماء ويبنون الوطن !

كنت صاغيا له ومستمعا جيدا لكل كلمة قالها ولم اقاطعه حتى افرغ كل ما في جعبته.

ابتسمت بوجهه ابتسامة الانگليز ، وقلت له أنا اتفق معك تماما ؛ وأن الامثلية وبحوث العمليات غير مفيدة ولم يعرفها اجدادنا العراقيين ولكنهم مشهورون بقولهم المثل الشعبي ، محشوم السامع

اليمشي وره المطي يتلقى ….