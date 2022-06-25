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بابل.. التخطيط تحدد سبل القضاء على 38 ألف عشوائية بالمحافظة

حدد مدير التخطيط في بابل، خالد الصالحي، يوم السبت، سبل القضاء على العشوائيات بالمحافظة والتي وصل عددها إلى 38 ألف عشوائية، فيما طرح جملة حلول لمعالجة هذا الملف.

وقال الصالحي، إن “أعداد العشوائيات ارتفعت مؤخراً من 25 ألف وحدة عام 2016 إلى 38 ألف وحدة خلال العام الحالي”، مبيناً أن “بابل تعاني من فجوة سكن تقدر بـ115 ألف وحدة سكنية لائقة للعيش الكريم، وفق الاسقاطات السكانية لعام 2021 والذي وصل عدد السكان فيها إلى 2238000 نسمة، أي وفقاً لاحتساب معدل الأسرة الواحدة 6 أشخاص”.

وأضاف أن “معالجة مشكلة السكن العشوائي يكمن ببناء مدن جديدة، وتم تحديد 5 مناطق صالحة للبدء فيها على أن تكون منطقة المطار في الوردية الخيار الأول وبمساحة 8000 دونم، وبطاقة استيعابية لـ38 ألف وحدة سكنية.

وأشار الصالحي، إلى أن “الخيار الثاني هو منطقة الافندية والعبارة في النيل، وبمساحة 16 ألف وحدة سكنية وتسع لـ100 ألف وحدة بنوعيها الأفقي والعمودي”، لافتاً إلى أن “عملية المسح تواجه معوقات كثيرة، حيث تم مسح 4000 دونم منها فقط”.

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