جوائز الآغا خان للموسيقى تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2022

بيان صحفي

جنيف، سويسرا، يونيو 2022 – بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، أعلنت جوائز الآغا خان للموسيقى اليوم عن الأعضاء السبعة في لجنة التحكيم العليا لدورة الجوائز لعام 2020-2022. تحتفي الجوائز، التي تترافق مع جوائز مالية قدرها 500 ألف دولار أمريكي، بالقدرات الإبداعية الاستثنائية والواعدة وبالمشاريع المتخصصة في كافة مجالات الموسيقى، ابتداءً من الأداء والابتكار والتعليم وصولاً إلى الحفاظ على التقاليد الموسيقية وإحيائها في المجتمعات التي يحظى فيها المسلمون بحضور كبير في مختلف أنحاء العالم.

تتكون لجنة التحكيم العليا من فنانين بارزين ومبدعين في مجال الموسيقى، فضلاً عن قادة ثقافيين من سبع دول في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية. تسهم إنجازاتهم العالية وخبرتهم الكبيرة بمجموعة واسعة من المجالات في إكمال مواهب وتنوع المرشحين للجوائز وذلك بشكل مثير للإعجاب.

هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحكيم العليا في لشبونة في أوائل شهر يوليو لاختيار الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية من ضمن قائمة تضم عدة مئات رُشّحوا من قبل متخصصين من جميع أنحاء العالم، ثم قامت أمانة جوائز الموسيقى بفحصهم لاحقاً.

أعضاء لجنة التحكيم العليا هم:

معالي الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار.

فرانغيز علي زاده، ملحنة وعازفة بيانو، تتميّز بابتكارها موسيقى مستوحاة من تقاليد المقام الأذربيجاني والشعر الصوفي.

ديفيا بهاتيا، مدير فني ومنتج في مهرجان راجستان الدولي للفنون الشعبية.

راشيل كوبر، مديرة الفنون المسرحية العالمية والثقافة كمبادرات دبلوماسية في جمعية آسيا.

أكرم خان، راقص ومصمم رقص، ومدير فني لفرقة أكرم خان.

يوردال توكان، عازف عود وغيتار، وملحن وقائد فرقة يتميّز بابتكارات في أسلوب التقاليد القديمة للموسيقى التركية.

ظافر يوسف، عازف عود، مطرب وملحن يتميّز بمزجه بين موسيقى الجاز والبوب. الملفات الكاملة لأعضاء لجنة التحكيم العليا متوفرة هنا.

تُدار جوائز الآغا خان للموسيقى من قبل لجنة توجيهية يشترك في رئاستها سمو الآغا خان وشقيقه الأمير أمين آغا خان. أعضاء اللجنة الآخرون هم:

آرا غوزليميان، المستشار الخاص والنائب الفخري في كلية جويليارد، والمدير الفني والتنفيذي لمهرجان أوجاي للموسيقي.

السير جوناثان ميلز، مدير قمة إدنبرة للثقافة الدولية.

جوزيف ميليللو، المنتج التنفيذي والأستاذ الفخري بأكاديمية بروكلين للموسيقى (BAM).

سليمة هاشمي، الأستاذة الفخرية بجامعة بيكونهاوس الوطنية.

شمش قاسم لاكا، رئيس مجلس الأمناء بجامعة آسيا الوسطى (UCA).

ظيبة رحمن، كبيرة مسؤولي البرامج في مؤسسة دوريس ديوك للفنون الإسلامية.

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