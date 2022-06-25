داعش تفقد أبرز مخابئها وضبط 75 وكراً خلال أسبوع

بغداد : عبد الرحمن إبراهيم

فقدت عصابات داعش الإرهابية، خلال الأسبوع الماضي، أبرز الأماكن التي تستغلها في الاختباء وتخزين الأسلحة، إثر تنفيذ القطعات العسكرية المشتركة عمليات أمنية مكثفة بمساندة الطيران الحربي.

هذه الخسارة التي تعرض لها الإرهابيون كشفتها حصيلة نشرتها خلية الإعلام الأمني أمس الجمعة، موضحة أن القوات البرية نفذت “102” عملية أمنية خلال الفترة بين 17 – 23 حزيران، وأسفرت عن مقتل 6 إرهابيين والقبض على أربعة آخرين. حصيلة العمليات كشفت أيضاً عن ضبط 75 وكراً لعصابات داعش الإرهابية ، بينها 13 نفقاً، ومواقع للأسلحة والأعتدة والاختباء ، بينما عثرت القوات المنفذة للعمليات على ” 109″ عبوات ناسفة و”196″ مقذوفاً، و “7” أحزمة

ناسفة.

وشهد الأسبوع الماضي عمليات تمشيط في كركوك ونينوى إضافة إلى مقتل والي الأنبار واقتحام أوكار في صحرائها وتدمير مواقع ارتكازية لبقايا عصابات داعش الإرهابية.

وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية تمكنت إحدى مفارزها من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب داخل أحد الفنادق في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد والصادرة بحقه مذكرة قبض من محكمة التحقيق المركزية، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه.

ومع بداية أسبوع جديد، انطلقت عملية نفذتها قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تهدف لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية في قرى شمال الحضر جنوب

الموصل.

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