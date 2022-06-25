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رد ألماني حول قدوم رونالدو لبايرن ميونخ

 كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، حقيقة اقتراب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

وارتبط اسم رونالدو خلال الساعات الماضية، بالانتقال إلى العملاق البافاري، في ظل عدم رغبته بالاستمرار مع الشياطين الحمر.

ووصفت الصحيفة الألمانية، تقارير رحيل رونالدو إلى بايرن ميونخ، بأنها مجرد شائعة مجنونة.

وأوضحت “رونالدو يحصل على راتب سنوي بقيمة 29 مليون يورو في يونايتد، انضمامه إلى بايرن ميونخ سيفجر هيكل الرواتب”.

وتابعت الصحيفة: “إدارة بايرن ميونخ لن تدفع هذا الراتب للدون البرتغالي، ولا حتى 20 مليون يورو للاعب يبلغ من العمر 37 عاما”.

ونوهت “على سبيل المقارنة، روبرت ليفاندوفسكي يحصل على 24 مليون يورو سنويا، وهو أعلى راتب في البافاري”.

وأشارت إلى أن إدارة بايرن اعتادت على نفي هذه الشائعات، وكانت تأكيدات الرئيس التنفيذي السابق كارل هاينز رومينيجه أن من أسباب عدم التفكير في مثل هذه الصفقات، يعود إلى الرواتب.

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