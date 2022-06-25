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“سايبا” تنتج 4 محركات جديدة لمجموعتها وتؤكد: صناعتنا متميزة في الشرق الأوسط

أعلنت إدارة مجموعة “سايبا” الإيرانية لصناعة السيارات، اليوم السبت، انتاج أربعة محركات للمجموعة في عام 2024، فيما وصفت سياراتها بأنها الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج قطعها داخل البلد من دون الحاجة للاستيراد الخارجي.

وقال المدير العام لمجموعة سايبا الإيرانية لصناعة السيارات محمد علي تيموري في تصريحات إعلامية إن “المجموعة ستعرض اربعة انواع من المحركات الجديدة لهذه المجموعة حتى نهاية العام الايراني (20 اذار/مارس 2024)”.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن تيموري تاكيده خلال زيارته مصانع سايبا، ولقائه بالمدير العام للمجموعة والهيئة الادارية والمهندسين والعاملين في الشركة على “المكانة المتميزة التي تحتلها هذه الشركة باعتبارها الاولى السيارة الوحيدة في الشرق الاوسط التي يتم انتاج كل قطعها من المحرك ومبدل السرعة والاكسل في داخل ايران”.

وتعد صناعة السيارات الإيرانية، ثالث أكثر الصناعات نشاطا بعد صناعة النفط والغاز، حيث تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و4 بالمئة من القوة العاملة التي تقدر بـ700 ألف شخص.

ووفقا لتقارير فإن سوق السيارات في إيران تسيطر عليه شركتان لإنتاج العجلات، هما “سايبا” التي تمثل 54 في المائة من مجموع الصناعة، و”إيران خودرو” بنسبة 46 في المائة.

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