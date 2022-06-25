سيدات العراق يتوّجن بلقب غرب آسيا لكرة الصالات

توّج منتخبنا الوطني النسوي لكرة الصالات بلقب بطولة غرب آسيا بعد فوزه على السعودية، البلد المضيف، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الجمعة بمدينة جدة.

وتمكن منتخبنا من تحقيق اللقب بعد خوضه سلسلة من المباريات المثيرة، فبعد خسارة أولى في مرحلة المجموعات أمام البحرين، فاز على المنتخب الفلسطيني بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي خاض فيه لقاءً من طرف واحد أمام الكويت توجه بدزينة من الأهداف ليبلغ المباراة النهائية محققاً فوزاً لامعاً على مستضيف البطولة وتوّج باللقب الذي طال انتظاره.

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