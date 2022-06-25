ضبط 82 خزاناً مملوءاً بالمشتقات النفطية معداً للتهريب في بغداد

أعلنت عمليات بغداد عن ضبط ساحة كبيرة لخزن وتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة تحتوي على 82 خزاناً مملوءاً بالمشتقات النفطية معدا للتهريب.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقيةالسبت (25 حزيران 2022) انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وردت من جهاز الأمن الوطني، تستمر القطعات الأمنية بملاحقة الخارجين عن القانون ومهربي المنتجات النفطية، إضافة الى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس”.

وتمكنت قوة من اللواء الثاني والأربعين في فرقة المشاة الحادية عشرة بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع مفارز من جهاز الأمن الوطني “من ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية داخل كراج في منطقة حي طارق”.

العملية الامنية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية دقيقة “تفيد بوجود ساحة لتهريب الوقود”، وفقا للبيان.

وأكدت وزارة النفط خلال البيان انه “جرى تشكيل فريق عمل مشترك بالمفارز المذكورة، وتم ضبط (52) خزانا مملوءا سعة 54000 الف لتر، و(22) خزانا مملوءا سعة 36000 الف لتر، و(8) خزانات مملوءة مختلفة الأحجام، وصهريج مملوء سعة 14000 الف لتر، و(19) روبن، ومولد، في منطقة الشيشان/ حي طارق شرقي العاصمة بغداد”.

وصادرت الجهات الامنية كميات الوقود مع المواد المضبوطة وفق محضر قانوني من قبل الجهات المختصة، حسب البيان.

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