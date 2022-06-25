هيئة الحج: «الفيزا» الممنوحة للسياسيين خارج حصة العراق

بغداد : شذى الجنابي

قالت هيئة الحج: إن السفارة السعودية منحت السياسيين (فيزا) خاصة لاداء المناسك لا تندرج ضمن حصة العراق لهذا الموسم.

في غضون ذلك، باشرت البعثة الطبية للحج اداء أعمالها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد فتح مراكز وعيادات لتقديم الخدمات الصحية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في هيئة الحج الدكتور جمال البدري : إن الهيئة لم تحصل حتى الآن على موافقات من الجانب السعودي لزيادة أعداد الحجيج العراقيين، حيث سيجري إبلاغ الفائزين بالقرعة بالسرعة الممكنة في حال تمت الموافقة.

ونوه بأن السفارة السعودية منحت السياسيين العراقيين (فيزا) خاصة لاداء شعائر الحج خارج حصة العراق.

وبين البدري أن عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة تجاوز 14 ألفاً، 10 آلاف منهم في المدينة المنورة والبقية في مكة المكرمة.

وتابع أنه تم تجهيز 353 حافلة حديثة لنقل أكثر من 7 آلاف حاج براً عبر منفذ عرعر الحدودي، أما تفويج الحجاج جواً فقد تم نقل أكثر من 8 آلاف حاج بواقع 5 رحلات يومياً، بينما تم التعاقد مع أبرز الشركات السعودية لتوفير ما يقارب 200 حافلة حديثة لتفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

من جانبه، قال رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور صباح نور الموسوي : إن البعثة عملت منذ وصولها على تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية ومتابعة عمل العيادات والمفارز الطبية ومراقبة مذاخر الأدوية والصيدليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب الإشراف على الطعام الصحي المقدم للحجاج.

وأشار إلى عقد ندوات تثقيفية وإلقاء محاضرات علمية بشأن التوعية والوقاية من الأمراض المعدية، خصوصاً أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والجلدية وضربة الشمس والإجهاد الحراري والتسمم الغذائي.

ولفت الموسوي إلى فتح مركز (إيلاف) المركزي في مكة المكرمة وتعزيزه بأطباء أخصائيين، حيث يستقبل الحالات التي يجري تحويلها من العيادات الفرعية بمختلف الأمراض منها الالتهاب الكلوي والالتهابات التنفسية والحالات الطارئة، وإجراء التحاليل المختبرية، مع توفير غرف عزل للمصابين بكورونا أن وجدت.

تحرير: علي موفق

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