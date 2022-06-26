آلان ديلون يضيق ذرعا بالعالم

بقلم مهدي قاسم

.سأترك هذا العالم بدون أي شعور بأسف .

الحياة لم تعد بعد تقدم لي أكثر مما أنتظر ،

لقد رأيت كل شيء .. لقد اختبرت كل شيء .

لكن الأهم من ذلك كله ، أنا أكره العصر الحالي .. إنه يؤلمني !

كل شيء مزيف ، كل شيء تم استبداله ، لا يوجد احترام لمن يعطي كلمة ..

الآن لا يهم العالم سوى المال والثروة فقط ! ..

أعلم أنني سأرحل عن هذا العالم بلا ندم ! .

الممثل الفرنسي آلان ديلون

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