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آلان ديلون يضيق ذرعا بالعالم

آلان ديلون يضيق ذرعا بالعالم

بقلم مهدي قاسم

.سأترك هذا العالم بدون أي شعور بأسف .
الحياة لم تعد بعد تقدم لي أكثر مما أنتظر ،
لقد رأيت كل شيء .. لقد اختبرت كل شيء .
لكن الأهم من ذلك كله ، أنا أكره العصر الحالي .. إنه يؤلمني !
كل شيء مزيف ، كل شيء تم استبداله ، لا يوجد احترام لمن يعطي كلمة ..
الآن لا يهم العالم سوى المال والثروة فقط ! ..
أعلم أنني سأرحل عن هذا العالم بلا ندم ! .
الممثل الفرنسي آلان ديلون

عن صفحة ” اقتباسات و أقوال مأثورة ” ترجمتي عن الهنغارية

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