الكمارك تعلن ضبط 6 شاحنات مخالفة للقانون

أعلنت هيئة الكمارك، أمس، ضبط 6 شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات في كمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان ” قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية يضبط (6) شاحنات عند سيطرتي (مخمور والمفرق) محملة بـ(اجزاء معمل واعلاف دواجن وآلات بذر وغرس وشتل ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للتعليمات النافذة وحسب قانون الكمارك المرقم 23 لسنة 198″.

وأضاف البيان، أن “عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك”، مشيرة الى انه” تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

إلى ذلك، القت شرطة ذي قار، أمس السبت، القبض على متهمين اثنين وضبط صهريجي بنزين على الطريق الرابط بين الناصرية والبصرة، معدين للتهريب الى المحافظات الأخرى.

وقال مصدر في شرطة ذي قار: “حسب توجيهات قيادة شرطة وعمليات سومر بمتابعة وملاحقة عمليات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، القت مفارز شرطة ذي قار القبض على متهمين وضبط عجلتي صهريج محملتين بمنتوج البنزين”.

وأضاف ان “الصهريج الأول المحمل بمادة البنزين قادم من البصرة الى محافظة بغداد، اما العجلة الثانية قادمة من البصرة الى محافظة واسط ولعدم امتلاكهما كتباً رسمية صادرة من مركز القيادة الوطني وقيادة عمليات سومر، تم إيداع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلتين لعرضهما على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته”.

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