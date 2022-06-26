Posted on by

المستشفيات العراقية تستقبل أكثر من 2250 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، أن المستشفيات استقبلت المئات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد يوم أمس.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ان “مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات استقبلت أكثر من 2250 حالة اختناق مختلفة الشدة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخرج أكثرهم بحالة صحية أفضل”.

واجتاحت عاصفة ترابية كثيفة يوم أمس السبت جميع المناطق العراقية وأدت الى حجب الرؤية الى مستويات متدنية، وذلك ضمن سلسلة عواصف ترابية وغبارية مختلفة الشدة شهدها العراق خلال العام الحالي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close