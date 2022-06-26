النجف.. طفل رضيع للبيع بـ10 آلاف دولار أمريكي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الأحد، عن إحباط محاولة بيع طفل رضيع في محافظة النجف، وإلقاء القبض على مهربين للآثار في بغداد وكربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان ان مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من مطار النجف، أثناء محاولتهم بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ مالي مقداره 15 مليون دينار عراقي- نحو 10 آلاف دولار أمريكي.

واضافت انه تم التعامل مع العصابة أصوليا وتسليمها إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية.

وفي سياق مغاير، اشارت الى ان معلومات استخباراتية دقيقة قادت الى القاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، بعد استدراجه بطريقة استخبارية عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة اثرية ثمينة.

وتابعت الوكالة ان مفارزها تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على عصابة لتهريب الآثار مكونة من ثلاثة متهمين، في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد بعد استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاباً أثرياً يعود لعصور عربية قديمة.

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