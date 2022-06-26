النفط تعلن تأمين البنزين للمركبات والوقود لتشغيل محطات الكهرباء والمولدات الاهلية

أكدت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، تأمين كميات الاستهلاك من البنزين للمركبات، وتأمين الوقود لتشغيل محطات الكهرباء والمولدات الاهلية في بغداد وبقية المحافظات.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع العمليات القيادي الدوري الخاص بمتابعة تجهيز الوقود، بحسب بيان.

ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع والتصفية حامد يونس تأكيده، “تأمين كميات الاستهلاك من البنزين للمركبات كافة في منافذ التجهيز وتحقيق أعلى الطاقات الخزينة من البنزين والمشتقات الأخرى لتأمين الاستهلاك المحلي”.

واشار يونس الى “استمرار التنسيق مع الجهات الامنية لمتابعة عمليات تهريب البنزين ومحاسبة المهربين وفقا للقانون، وتهيئة جميع مستلزمات التجهيز للوقود للمواطنين وتوجيه فرق الرقابة والتفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية لمتابعة عمليات التجهيز”.

كما أعلن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية، “تأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وكميات الوقود لتشغيل المولدات الاهلية السكنية في بغداد والمحافظات”.

ولفت البيان الى ان “الاجتماع حضره المدراء العامين للشركات والدوائر المعنية في الوزارة والمكتب الإعلامي في الوزارة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط