الهجرة: لا إصابات بالكوليرا في مخيمات النازحين

بغداد: إسراء السامرائي

نفت وزارة الهجرة والمهجرين تسجيل إصابات بالكوليرا بين النازحين في مخيمات إقليم كردستان.

وتشخص وزارة الصحة يومياً إصابات جديدة بالمرض، إذ أعلنت أن آخر إحصائية أظهرت ارتفاع الحالات إلى 19 بعد تسجيل 4 جديدة 3 في كركوك وواحدة في ديالى، حيث تم رصدها بعد إجراء الفحوصات المطلوبة في المختبر المركزي في بغداد.

وقال الوكيل الإداري بالوزارة كريم النوري: إن إدارة المخيمات في إقليم كردستان لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمرض الكوليرا بين النازحين.

وبين أن العدد الكلي للأسر النازحة لايتجاوز 37 ألفاً، ويبلغ عددهم كأفراد نحو 181 ألف نازح، إذ توجد متابعة مستمرة لرصد أي إصابة بينهم.

ولفت النوري إلى تهيئة الجوانب الصحية في حال تسجيل إصابات داخل المخيمات، سواء بمرض الكوليرا أو كورونا، مشيراً إلى وجود فرق صحية ميدانية في كل مخيم تتابع أوضاع الأسر النازحة، تعمل على نقل الحالات المرضية المشكوك بإصابتها بالفيروسات المستحدثة إلى المستشفيات الخاصة لأخذ العلاجات.

تحرير: علي موفق

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