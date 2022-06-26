اليوم.. عودة الطقس إلى الاستقرار بعد انتهاء الموجة الغبارية

رجحت هيئة الانواء الجوية عودة الطقس إلى الاستقرار بداية من صباح اليوم بعد موجة غبارية تركزت في المنطقة الشمالية.

وقال مدير قسم التنبؤ في الهيئة قاسم حبيب، إن “البلاد تأثرت بحالة من عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر أمس أدت إلى تصاعد الغبار وعواصف ترابية بدأت من محافظة نينوى وشملت أربيل وأجزاء من دهوك والسليمانية وصولاً إلى كركوك وصلاح الدين والانبار”.

وأضاف حبيب، أن “العواصف تشمل بغداد وديالى وبابل وكربلاء وأجزاء من النجف من المتوقع أن تستمر حتى صباح اليوم”.

وأشار، إلى أن “التوقعات تشير إلى هطول زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها، مع حصول نشاط للرياح في المنطقتين الشمالية والوسطى بين 40 إلى 50 كم في الساعة”.

وشدد حبيب، على أن “مدى الرؤية كان من 1 إلى 2 كم في الساعة، وفي الغبار والعواصف فأن الرؤية كانت أقل من 800 متر”.

ومضى حبيب، إلى أن “الطقس يبدأ بالتحسن تدريجياً ويزول الغبار صباح اليوم، والذي كان شديداً في المنطقة الشمالية ومتوسطاً في المنطقة الوسطى وخفيفاً في المنطقة الجنوبية”.

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