بعد النجف .. تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد

قررت إدارة مطار بغداد الدولي، مساء اليوم السبت، تعليق حركة الملاحة الجوية بسبب سوء حالة الطقس نتيجة تصاعد الغبار في الجو وانخفاض مدى الرؤية.

وقال مصدر في خطوط الجوية العراقية إن حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي توقفت مؤقتا نتيجة سوء الأحوال الجوية مدى الرؤية 400م.

بدورها أكدت سلطة الطيران المدني في بيان مقتضب، إيقاف الحركة الملاحية في مطار بغداد.

وعلقت إدارة مطار النجف الدولي، في وقت سابق من مساء اليوم، تسيير الرحلات الجوية بسبب انخفاض مدى الرؤية جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وفي وقت سابق مساء السبت اتخذت إدارة مطار أربيل الدولي القرار ذاته إلا أنها استأنفت حركة الملاحة الجوية بعد ساعة من إيقافها.

وتكررت العواصف الترابية التي اجتاحت العراق بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وتقول تقارير غربية إن البلاد باتت عرضة للتصحر والجفاف جراء قلة تساقط الأمطار وقيام دول المنبع ببناء سدود على مصادر المياه وحرف مجرى الأنهر.

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