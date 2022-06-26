بعد رفض بايرن ميونخ.. وكيل كريستيانو رونالدو يعرضه على تشيلسي

كتب أحمد هريدى

ووفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، فإن تود بويلى المالك الجديد لنادى تشيلسي عقد جلسة مع وكيل اللاعبين خورخى مينديز، وقام الأخير بعرض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وكان هناك حديث عن وضع النجم البرتغالى وإمكانية انتقاله إلى تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يزال يريد الاحتفاظ برونالدو، واللاعب يريد أن يكون يونايتد قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى ويريد أن يرتقي النادي إلى مستوى طموحاته من خلال تعزيز الفريق بصفقات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو قلق بشأن قلة نشاط يونايتد في سوق الانتقالات حتى الآن.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية، قد أشارت فى وقت سابق إلى أن بايرن ميونخ يدرس التحرك لضم النجم البرتغالى رونالدو، فى حال إصرار نجمه البولندى ليفاندوفسكي على الرحيل نحو فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن النادى البافارى بدأ الإستسلام لرغبة نجمه البولندى فى الرحيل نحو برشلونة خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد توتر العلاقة بين الطرفين بسبب عدم التوصل لإتفاق حول العقد الجديد.

ولكن رد حسن صالح حمديتش المدير الرياضى لبايرن ميونخ، على هذه الأخبار قائلا:” كريستيانو رونالدو لاعب كبير ذو مسيرة رائعة ، لكن الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة”.