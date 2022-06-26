Posted on by

بعد رفض بايرن ميونخ.. وكيل كريستيانو رونالدو يعرضه على تشيلسي

بعد رفض بايرن ميونخ.. وكيل كريستيانو رونالدو يعرضه على تشيلسيكتب أحمد هريدى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيام خورخى مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بعرضه على نادى تشيلسي، من أجل الانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. 

ووفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية، فإن تود بويلى المالك الجديد لنادى تشيلسي عقد جلسة مع وكيل اللاعبين خورخى مينديز، وقام الأخير بعرض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وكان هناك حديث عن وضع النجم البرتغالى وإمكانية انتقاله إلى تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يزال يريد الاحتفاظ برونالدو، واللاعب يريد أن يكون يونايتد قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى ويريد أن يرتقي النادي إلى مستوى طموحاته من خلال تعزيز الفريق بصفقات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو قلق بشأن قلة نشاط يونايتد في سوق الانتقالات حتى الآن.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية، قد أشارت فى وقت سابق إلى أن بايرن ميونخ يدرس التحرك لضم النجم البرتغالى رونالدو، فى حال إصرار نجمه البولندى ليفاندوفسكي على الرحيل نحو فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن النادى البافارى بدأ الإستسلام لرغبة نجمه البولندى فى الرحيل نحو برشلونة خلال الميركاتو الصيفى الجارى، بعد توتر العلاقة بين الطرفين بسبب عدم التوصل لإتفاق حول العقد الجديد.

ولكن رد حسن صالح حمديتش المدير الرياضى لبايرن ميونخ، على هذه الأخبار قائلا:” كريستيانو رونالدو لاعب كبير ذو مسيرة رائعة ، لكن الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close